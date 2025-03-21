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ЄС виділить 10 мільйонів євро на підтримку незалежних медіа в Україні

Частину коштів виділять через партнерів блоку, а решту спрямують через конкурс.

ЄС виділить 10 мільйонів євро на підтримку незалежних медіа в Україні
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
Фото: casprezeny.azet.sk

Євросоюз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в етері «Українського радіо».

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7 млн євро виділять через партнерів ЄС, а в травні делегація ЄС оголосить конкурс ще на 3 млн євро за двома напрямками — журналістські розслідування та підтримка локальних і регіональних медіа. 

«З 2017 року Європейський Союз підтримував "Суспільне", а також інші незалежні медіа, невеликі місцеві медіа, медіа в зонах конфлікту на суму понад 100 мільйонів євро. І, фактично, з 24 лютого 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, зі 100 мільйонів євро ми витратили приблизно 37 мільйонів євро на медіа в Україні. У нас є портфель із близько 20 мільйонів поточних проєктів від наших партнерів — чи то "Репортери без кордонів", чи то Європейський фонд за демократію, чи Deutsche Welle, чи Internews. Це низка різних партнерів, з якими ми співпрацюємо», - розповіла Матернова.

  • Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 
  • Опісля міністри закордонних справ ЄС провели обговорення майбутнього «Радіо Свобода» (RFE/RL) після припинення фінансування США. У Чехії пропонують фінансувати медіа за рахунок європейських коштів.
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