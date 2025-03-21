ЄС виділить 10 мільйонів євро на підтримку незалежних медіа в Україні

Євросоюз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на 10 млн євро.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в етері «Українського радіо».

7 млн євро виділять через партнерів ЄС, а в травні делегація ЄС оголосить конкурс ще на 3 млн євро за двома напрямками — журналістські розслідування та підтримка локальних і регіональних медіа.

«З 2017 року Європейський Союз підтримував "Суспільне", а також інші незалежні медіа, невеликі місцеві медіа, медіа в зонах конфлікту на суму понад 100 мільйонів євро. І, фактично, з 24 лютого 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, зі 100 мільйонів євро ми витратили приблизно 37 мільйонів євро на медіа в Україні. У нас є портфель із близько 20 мільйонів поточних проєктів від наших партнерів — чи то "Репортери без кордонів", чи то Європейський фонд за демократію, чи Deutsche Welle, чи Internews. Це низка різних партнерів, з якими ми співпрацюємо», - розповіла Матернова.