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Спротив: на ТОТ Запоріжжя окупанти формують списки українських дітей на літнє “перевиховання”

РФ створила мережу сотень "табoрів" для знищення української ідентичності у дітей.

Спротив: на ТОТ Запоріжжя окупанти формують списки українських дітей на літнє “перевиховання”
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти вже склали списки дітей з ТОТ Запорізької області, які мають поїхати в кримський "Артек" на так зване "перевиховання".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області окупанти вже планують відправити до “Артека” в окупованому Криму. Але це лише початок — гауляйтер Баліцький заявив про намір “оздоровити” щонайменше 80% дітей із ТОТ цього літа", — ідеться у повідомленні.

Освітні табори нараз перетворили на пропагандистські кузні "руского міра". Лише минулого року щонайменше 40 тисяч українських дітей пройшли через кремлівське "перевиховання" у так званих оздоровчих таборах.

З моменту окупації Криму та частини південного й східного регіонів України, росія створила мережу сотень "табoрів", мета яких — асиміляція дітей і знищення української ідентичності.

  • 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.
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