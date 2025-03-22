Спротив: на ТОТ Запоріжжя окупанти формують списки українських дітей на літнє “перевиховання”

Російські окупанти вже склали списки дітей з ТОТ Запорізької області, які мають поїхати в кримський "Артек" на так зване "перевиховання".
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області окупанти вже планують відправити до “Артека” в окупованому Криму. Але це лише початок — гауляйтер Баліцький заявив про намір “оздоровити” щонайменше 80% дітей із ТОТ цього літа", — ідеться у повідомленні.
Освітні табори нараз перетворили на пропагандистські кузні "руского міра". Лише минулого року щонайменше 40 тисяч українських дітей пройшли через кремлівське "перевиховання" у так званих оздоровчих таборах.
З моменту окупації Криму та частини південного й східного регіонів України, росія створила мережу сотень "табoрів", мета яких — асиміляція дітей і знищення української ідентичності.
- 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.