Спротив: на ТОТ Запоріжжя окупанти формують списки українських дітей на літнє “перевиховання”

Російські окупанти вже склали списки дітей з ТОТ Запорізької області, які мають поїхати в кримський "Артек" на так зване "перевиховання".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області окупанти вже планують відправити до “Артека” в окупованому Криму. Але це лише початок — гауляйтер Баліцький заявив про намір “оздоровити” щонайменше 80% дітей із ТОТ цього літа", — ідеться у повідомленні.

Освітні табори нараз перетворили на пропагандистські кузні "руского міра". Лише минулого року щонайменше 40 тисяч українських дітей пройшли через кремлівське "перевиховання" у так званих оздоровчих таборах.

З моменту окупації Криму та частини південного й східного регіонів України, росія створила мережу сотень "табoрів", мета яких — асиміляція дітей і знищення української ідентичності.