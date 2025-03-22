Росіяни знову атакували Куп'янщину в Харківській області, горіло складське приміщення

У с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено три приватних будинки.

У Богодухівському районі в с. Івано-Шийчине внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та паркан.

У с. Верхнезорянське Куп'янського району внаслідок влучання ударного БпЛА горіли конструктивні елементи даху складської будівлі на площі 40 м².

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж доби 21 березня російська армія здійснила обстріли Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів. Через обстріл села Верхньозорянське Куп'янського району горіла складська будівля.

наслідки російського обстрілу підприємства у Богодухові 8 березня 2025 року

Під обстріли РФ потрапили Ізюмський і Богодухівський райони.

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