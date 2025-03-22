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Росіяни знову атакували Куп'янщину в Харківській області, горіло складське приміщення

Під обстріли РФ потрапили Ізюмський і Богодухівський райони.

Росіяни знову атакували Куп'янщину в Харківській області, горіло складське приміщення
наслідки російського обстрілу підприємства у Богодухові 8 березня 2025 року
Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Упродовж доби 21 березня російська армія здійснила обстріли Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів. Через обстріл села Верхньозорянське Куп'янського району горіла складська будівля.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора ввечері у с. Кирилівка Чугуївського району внаслідок влучання російського "Шахеда" пошкоджено складську будівлю агрофірми.

У с. Верхнезорянське Куп'янського району внаслідок влучання ударного БпЛА горіли конструктивні елементи даху складської будівлі на площі 40 м².

У Богодухівському районі в с. Івано-Шийчине внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та паркан.

У с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено три приватних будинки.

  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.
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