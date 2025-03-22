Росіяни знову атакували Куп'янщину в Харківській області, горіло складське приміщення

Упродовж доби 21 березня російська армія здійснила обстріли Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів. Через обстріл села Верхньозорянське Куп'янського району горіла складська будівля.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора ввечері у с. Кирилівка Чугуївського району внаслідок влучання російського "Шахеда" пошкоджено складську будівлю агрофірми.
У с. Верхнезорянське Куп'янського району внаслідок влучання ударного БпЛА горіли конструктивні елементи даху складської будівлі на площі 40 м².
У Богодухівському районі в с. Івано-Шийчине внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та паркан.
У с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено три приватних будинки.
- На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.