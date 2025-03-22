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Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є пошкодження

У Синельниківському районі постраждав підліток.

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є пошкодження
обстріли Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

З вечора 21 березня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак виникли пожежі, пошкоджені будинки.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Синельниківщині потерпали Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.

Постраждав 14-річний хлопець. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

На Нікопольщині окупанти атакували райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.

Понівечені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає. 

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