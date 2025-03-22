Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є пошкодження

Понівечені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає.

На Нікопольщині окупанти атакували райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.

На Синельниківщині потерпали Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З вечора 21 березня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак виникли пожежі, пошкоджені будинки.

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