Повітряні сили уразили пункт управління прикордонної застави росіян у Глотово на Бєлгородщині

Вчора, 21 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області, передає Генштаб.
Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.
У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, 18 березня Повітряні сили уразили командний пункт росіян в районі Демидівки на Бєлгородщині. Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.