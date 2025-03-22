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Повітряні сили уразили пункт управління прикордонної застави росіян у Глотово на Бєлгородщині

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

Повітряні сили уразили пункт управління прикордонної застави росіян у Глотово на Бєлгородщині
Фото: Google Maps

Вчора, 21 березня, Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області, передає Генштаб.

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. 

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, 18 березня Повітряні сили уразили командний пункт росіян в районі Демидівки на Бєлгородщині. Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

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