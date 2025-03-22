Папа Франциск готується вперше за п'ять тижнів з’явитися на публіці

Він також він може встигнути відновитися до зустрічі з британським королем Чарльзом III та королевою Каміллою, запланованої на 8 квітня.

Папа Римський Франциск, який відновлюється після двосторонньої пневмонії, планує вперше за п’ять тижнів з’явитися на публіці, пише The Guardian.

Ватикан повідомив, що Понтифік вийде до вікна своєї лікарняної палати в римській клініці Джемеллі в неділю після полуденної молитви, щоб привітати вірних і уділити благословення.

Главу Католицької Церкви госпіталізували 14 лютого з інфекцією дихальних шляхів. Лікарі підтвердили 10 березня, що його стан стабільний, хоча він продовжує проходити респіраторну і фізіотерапію.

Кардинал Віктор Мануель Фернандес зазначив, що Папа почувається краще, проте високопоточна оксигенотерапія ускладнює йому процес мовлення. Він також натякнув, що на 12-му році понтифікату Франциска може розпочатися «новий етап».

Поки що залишається невідомо, коли Папа Римський випишеться з лікарні. Втім, за словами кардинала Мауро Гамбетті, він може встигнути відновитися до зустрічі з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, запланованої на 8 квітня.