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У Ватикані заявили, що Папі Франциску "доведеться заново вчитися розмовляти"

Попри наслідки хвороби та лікування, понтифік не планує зречення.

У Ватикані заявили, що Папі Франциску "доведеться заново вчитися розмовляти"
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Кардинал Віктор Мануель Фернандес, який у Ватикані очолює найбільш почесну дикастерію доктрини віри, прокоментував стан здоров'я та майбутнє Папи Франциска.

Як пише Reuters, клірик запевнив, що фізичний стан понтифіка після хвороби та лікування залишиться таким, який був і до госпіталізації, але киснева терапія призвела до потреби "заново вчитися розмовляти". 

На єдиному оприлюдненому Ватиканом за понад місяць записі голосу голови церкви Франциску справді важко давалося мовлення, бракувало повітря, а його слова були незрозумілими. 

Кардинал Фернандес заперечив чутки щодо можливого зречення Папи: Його Святість "хоче за той невеликий час, який йому лишився, повністю присвятити себе іншим".

Клірик також заявив, що повернення Франциска до повноцінного керування Церквою перед Пасхою є відкритим питанням: лікарі можуть не дозволити понтифіку виписатися з госпіталя до 20 квітня, бо хочуть бути "на 100% впевнені в його одужанні".  

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