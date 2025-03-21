У Великобританії за планування нападу на військову базу ув'язнили чоловіка

Британець, який планував напад на базу ВПС на півночі Англії за допомогою саморобної бомби, був ув'язнений мінімум на 37 років, перш ніж можна буде розглянути його умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє Reuters.

За словами судді, 29-річний Мохаммад Фарук спочатку націлився на Королівські ВПС Менвіт Хілл, базу Королівських ВПС у Північному Йоркширі, яка також використовується військами США.

“Але зрозумівши, що неможливо підірвати свій пристрій десь ближче, ніж добре захищений периметр, ви змінили курс на більш м’яку ціль”, — сказала вона.

Суддя наголосив, що 29-річний Мохаммад Фарук був натхненний “Ісламською державою” та радикалізувався в Інтернеті.

У липні минулого року Фарук був визнаний винним у підготовці терористичних актів. Він визнав себе винним у зберіганні вибухової речовини з метою створення небезпеки для життя та інших правопорушеннях. В січні 2023 року поліція спіймала Фарука в лікарні із саморобною бомбою, що містила майже 10 кг вибухівки, витягнутої з феєрверків.