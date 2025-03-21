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У Великобританії за планування нападу на військову базу ув'язнили чоловіка

29-річний Мохаммад Фарук проведе за гратами принаймні 37 років.

У Великобританії за планування нападу на військову базу ув'язнили чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: nottinghampost.com

Британець, який планував напад на базу ВПС на півночі Англії за допомогою саморобної бомби, був ув'язнений мінімум на 37 років, перш ніж можна буде розглянути його умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє Reuters.

За словами судді, 29-річний Мохаммад Фарук спочатку націлився на Королівські ВПС Менвіт Хілл, базу Королівських ВПС у Північному Йоркширі, яка також використовується військами США.

“Але зрозумівши, що неможливо підірвати свій пристрій десь ближче, ніж добре захищений периметр, ви змінили курс на більш м’яку ціль”, — сказала вона.

Суддя наголосив, що 29-річний Мохаммад Фарук був натхненний “Ісламською державою” та радикалізувався в Інтернеті.

У липні минулого року Фарук був визнаний винним у підготовці терористичних актів. Він визнав себе винним у зберіганні вибухової речовини з метою створення небезпеки для життя та інших правопорушеннях. В січні 2023 року поліція спіймала Фарука в лікарні із саморобною бомбою, що містила майже 10 кг вибухівки, витягнутої з феєрверків.

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