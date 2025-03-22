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Маск вимагає покарання для тих, хто злив у ЗМІ подробиці його візиту в Пентагон

Мільярдер стверджує, що заяви про брифінг щодо війни з Китаєм - це "чиста пропаганда".

Маск вимагає покарання для тих, хто злив у ЗМІ подробиці його візиту в Пентагон
Ілон Маск та Піт Геґсет
Фото: CBS News

Очільник американського департаменту урядової ефективності Ілон Маск заявив, що будуть знайдені та покарані ті, хто повідомив медіа, нібито у п'ятницю в Пентагоні мільярдер мав ознайомитися з таємними планами на випадок війни з Китаєм.

Як пише Reuters, засновник Tesla та SpaceX назвав таку інформацію "чистою пропагандою" і закликав притягти до відповідальності авторів подібних "зливів". 

Маск справді завітав до міністерства оборони США та провів майже півторагодинну зустріч з його керівником Пітом Геґсетом, зміст якої не оприлюднювали. Сам Геґсет також заперечив презентацію будь-яких військових планів проти Китаю під час спілкування з бізнесменом.

Доклався до спростування і президент Дональд Трамп, який сказав журналістам, що не хотів би показувати стратегічні напрацювання проти Піднебесної взагалі нікому, а також нагадав про наявність у Маска бізнес-інтересів у Китаї.

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