Маск вимагає покарання для тих, хто злив у ЗМІ подробиці його візиту в Пентагон

Мільярдер стверджує, що заяви про брифінг щодо війни з Китаєм - це "чиста пропаганда".

Очільник американського департаменту урядової ефективності Ілон Маск заявив, що будуть знайдені та покарані ті, хто повідомив медіа, нібито у п'ятницю в Пентагоні мільярдер мав ознайомитися з таємними планами на випадок війни з Китаєм.

Як пише Reuters, засновник Tesla та SpaceX назвав таку інформацію "чистою пропагандою" і закликав притягти до відповідальності авторів подібних "зливів".

Маск справді завітав до міністерства оборони США та провів майже півторагодинну зустріч з його керівником Пітом Геґсетом, зміст якої не оприлюднювали. Сам Геґсет також заперечив презентацію будь-яких військових планів проти Китаю під час спілкування з бізнесменом.

Доклався до спростування і президент Дональд Трамп, який сказав журналістам, що не хотів би показувати стратегічні напрацювання проти Піднебесної взагалі нікому, а також нагадав про наявність у Маска бізнес-інтересів у Китаї.