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ЗМІ: Маска ознайомлять з планом США на випадок війни з Китаєм

Мільярдер має у Піднебесній власні бізнес-інтереси.

ЗМІ: Маска ознайомлять з планом США на випадок війни з Китаєм
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американські ЗМІ стверджують, що у п'ятницю, 21 березня, соратник Дональда Трампа Ілон Маск візьме участь у брифінгу, на якому йому розкриють план дій Сполучених Штатів у випадку війни з Китаєм.

Як пише Bloomberg, презентацію для мільярдера проведуть міністр оборони Піт Геґсет та високопоставлені військові командувачі. 

Долучення Маска до стратегічної інформації найвищої секретності в адміністрації США пояснюють необхідністю запобігти ситуації, коли очільник департаменту урядової ефективності захоче скоротити витрати на програми, які у Пентагоні вважають критично важливими для потенційного протистояння з Піднебесною.

Маск, якому належить низка багатомільярдних компаній, має власні бізнес-зв'язки з Китаєм. Через це ідея проінформувати його про деталі можливого конфлікту між Вашингтоном та Пекіном у багатьох експертів та посадовців викликає підозру щодо конфлікту інтересів.

У Пентагоні офіційно підтверджують, що у п'ятницю Маск справді завітає до міністерства на запрошення Геґсета, але це нібито має бути "простий візит". 

 

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