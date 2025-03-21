ЗМІ: Маска ознайомлять з планом США на випадок війни з Китаєм

Американські ЗМІ стверджують, що у п'ятницю, 21 березня, соратник Дональда Трампа Ілон Маск візьме участь у брифінгу, на якому йому розкриють план дій Сполучених Штатів у випадку війни з Китаєм.

Як пише Bloomberg, презентацію для мільярдера проведуть міністр оборони Піт Геґсет та високопоставлені військові командувачі.

Долучення Маска до стратегічної інформації найвищої секретності в адміністрації США пояснюють необхідністю запобігти ситуації, коли очільник департаменту урядової ефективності захоче скоротити витрати на програми, які у Пентагоні вважають критично важливими для потенційного протистояння з Піднебесною.

Маск, якому належить низка багатомільярдних компаній, має власні бізнес-зв'язки з Китаєм. Через це ідея проінформувати його про деталі можливого конфлікту між Вашингтоном та Пекіном у багатьох експертів та посадовців викликає підозру щодо конфлікту інтересів.

У Пентагоні офіційно підтверджують, що у п'ятницю Маск справді завітає до міністерства на запрошення Геґсета, але це нібито має бути "простий візит".