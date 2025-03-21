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Міжнародний кримінальний суд попросив у ЄС про захист

"Ви не повинні відмовляти жертвам у надії на справедливість".

Міжнародний кримінальний суд попросив у ЄС про захист
Голова МКС Томоко Акане
Фото: EPA/UPG

Очільниця Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт російського диктатора Путіна, під час візиту до Брюсселя виступила із закликом до Європейського Союзу щодо захисту суду.

Як пише сайт МКС, суддя Акане говорила про верховенство права в міжнародній спільноті на тлі "змінного геополітичного ландшафту" - йдеться про запровадження Сполученими Штатами санкцій проти осіб, причетних до кримінального переслідування ізраїльських урядовців за звинуваченням у вчиненні воєнних злочинів.

Суддя закликала Євросоюз "не відмовлятися від принципів, що були розроблені після двох світових воєн, та не відмовляти жертвам у надії на справедливість". Для цього у МКС хочуть внесення поправок до статуту ЄС про блокування, які б дозволили країнам-членам активніше захищати суд на міжнародній арені. 

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