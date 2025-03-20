FT: В Угорщині заявили, що Україна має бути буферною зоною між ЄС і Росією

В Угорщині відкрито заявляють: "Якщо США чи ЄС зроблять щось в Україні без схвалення Путіна, це саме по собі є джерелом конфлікту"

Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що Україна може стати буферною зоною, яка "могла б бути між Росією та Європейським Союзом".

Про це пише Financial Times.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому свідчить про те, що Євросоюз більше не повинен підтримувати Україну зброєю або грошима.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність створення буферної зони між Росією і європейськими оборонними структурами, що відповідає інтересам як Росії, так і Європи", — заявив Бока.

За його словами, "Україна може функціонувати як буферна зона лише в тому випадку, якщо існує консенсус між глобальними гравцями (США та РФ, - ред.) щодо того, що можна і що не можна робити на території України. Інакше це буде зона конфлікту, а не буферна зона", додав він.

Бока попередив, що: "Якщо США чи ЄС зроблять щось в Україні без схвалення Путіна, це саме по собі є джерелом конфлікту".

Як зазначають в FT, пихатість Угорщини посилюється зближенням Трампа з Москвою, яке, за словами Боки, було "не лише геополітичним, а й ідеологічним".

"Багато людей роблять помилку, недооцінюючи ступінь неприязні адміністрації Трампа до європейських інституцій, — сказав Бока, Трамп розглядає ЄС не просто як міжнародну організацію з протилежними інтересами, а як політичного опонента, і ставиться до нього відповідно".

Він також зазначив, що "застереження" Угорщини щодо санкцій проти Росії "посилилися", оскільки вони, на його думку, загрожують підірвати мирний процес.

"Ми не хочемо, щоб рішення про режим санкцій стали перешкодою для припинення вогню та мирних переговорів... Ми повинні говорити про те, наскільки санкції допомагають або заважають цьому конкретному мирному процесу", — сказав Бока.