Зеленський: зняття питання вступу України до НАТО – подарунок росіянам

США зараз не бачать Україну в НАТО. Питання вступу до Альянсу фактично знято з обговорень, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло.
Він вважає, що членство в НАТО розв'язало б багато питань і проблем. Зокрема, як посилити ППО, де взяти війська, як дати нове фінансування, де проводити військові навчання, який контингент.
"А можна просто НАТО. Це простіш, менше витрат. Але нема про що говорити – США як головний союзник в НАТО не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що це великий подарунок (росіянам. – Ред.), що знімають цю тему з перемовин)", – сказав він.
- Головною гарантією безпеки Київ вважає вступ до НАТО, але, оскільки не всі члени Альянсу хочуть бачити там Україну, держава напрацьовується інші можливості. Зокрема, розміщення іноземного миротворчого контингенту. Україна сподівається, що це та інші заходи вбережуть від повторного нападу Росії, який вона може вчинити в разі закінчення цього етапу війни.
- Дональд Трамп казав, що Україні заради миру доведеться піти на поступки, зокрема – забути про НАТО. Але Зеленський наголошував, що Україна від НАТО ніколи не відмовиться.
- Держава вже має статус кандидата в члени, і прагнення вступу закріплене в Конституції.