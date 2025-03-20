Зеленський: зняття питання вступу України до НАТО – подарунок росіянам

США зараз не бачать Україну в НАТО. Питання вступу до Альянсу фактично знято з обговорень, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло.

Він вважає, що членство в НАТО розв'язало б багато питань і проблем. Зокрема, як посилити ППО, де взяти війська, як дати нове фінансування, де проводити військові навчання, який контингент.

"А можна просто НАТО. Це простіш, менше витрат. Але нема про що говорити – США як головний союзник в НАТО не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що це великий подарунок (росіянам. – Ред.), що знімають цю тему з перемовин)", – сказав він.