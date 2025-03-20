Лідери ЄС розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки, очікується “звіт” Зеленського

Європейські лідери розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки, який, як очікується, затягнеться до ночі, пише The Guardian.

Незабаром президент України Володимир Зеленський поінформує лідерів ЄС про свою розмову з Дональдом Трампом.

“Це не буде день для важливих рішень, але лідери можуть обговорити те, як фінансувати оборонні інвестиції ЄС і “купувати європейське””, ‒ зазначає видання.

Прибувши на саміт, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав інших лідерів “рухатися в більш амбітному напрямку”, погодившись на надання грантів ЄС державам-членам для закупівлі оборонного обладнання.

З іншого боку прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пропонує категорично відмовитися від будь-яких подальших кроків щодо спільного боргу, який буде використано для створення цих грантів. “Ми виступаємо проти єврооблігацій”, ‒ сказав він журналістам.

Можна очікувати, що Франція збереже свою позицію щодо “купуй європейське”, забезпечивши реалізацію ініціативу із запропонованим кредитним фондом у розмірі 150 мільярдів євро, який повністю виключає країни з оборонних контрактів без угоди з оборони та безпеки з блоком. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа повинна будувати свою оборону в тісній співпраці зі США.

Як і раніше у березні, 26 лідерів, вірогідно, пообіцяють підтримку України – без Угорщини. У проєкті тексту саміту, з яким ознайомилася Guardian, лідери ЄС закликатимуть Росію “проявити справжню політичну волю для припинення війни”.

Але план верховного представника ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас щодо негайної військової допомоги Україні, схоже, був відхилений. Замість початкової ідеї направити в Україну десятки мільярдів, країни-члени просять надати боєприпаси.

Деякі країни-члени, зокрема Нідерланди та деякі країни Балтії, хочуть, щоб ЄС виділив Україні військову допомогу в розмірі 40 мільярдів євро на 2025 рік. Але ця ідея, схоже, не пройде, оскільки Франція, Італія та інші проти плану ЄС, кажучи, що двостороння допомога може задовольнити потреби Києва.

План Каллас був спробою змусити країни, які відносно витрачають на допомогу менше, ‒ Францію, Італію та Іспанію, дати Україні більше.