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В Індії затримали сотні фермерів, які понад рік вимагали підвищення цін на врожай

Поліція Пенджабу, зокрема, затримала сьогодні зранку лідерів протестів Сарвана Сінгха Пандхера і Джагджіта Сінгха Даллевала.

В Індії затримали сотні фермерів, які понад рік вимагали підвищення цін на врожай
Фото: EPA/UPG

Поліція штату Пенджаб на півночі Індії затримала сотні фермерів, які понад рік протестували за підвищення цін на врожай. Влада також використовувала бульдозери, щоб розібрати їхні тимчасові табори, пише DW.

Поліція Пенджабу, зокрема, затримала сьогодні зранку лідерів протестів Сарвана Сінгха Пандхера і Джагджіта Сінгха Даллевала. Даллевала забрала швидка допомога, оскільки він місяцями голодував.

“Нам не потрібно було застосовувати силу, оскільки опору не було. Фермери добре співпрацювали і самі сиділи в автобусах”, ‒ сказав старший офіцер поліції Нанак Сінгх агентству новин ANI. Він також зазначив, що фермери були поінформовані заздалегідь.

Затримання відбуваються на тлі переговорів. Фермери протестують більше року, вимагаючи від уряду законодавчо гарантувати мінімальну ціну підтримки (МЦП) для їхніх посівів.

Фермери розбили табір на кордоні сусіднього штату Хар'яна, заблокувавши шосе, їхній марш протесту до столиці Нью-Делі зупинила влада.

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  • З минулого року лідери фермерів та уряд провели кілька раундів переговорів; однак результату наразі не досягнули.
  • Сьомий раунд переговорів між лідерами фермерів і центральною делегацією завершився в середу, а наступна зустріч запланована на 4 травня 2025 року.
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