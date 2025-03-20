Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками

Оттава заявила, що на початку цього року в Китаї стратили чотирьох канадців за звинуваченнями у торгівлі наркотиками.

Про це пише ВВС.

За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, всі ці люди мали подвійне громадянство, однак дані не розголошуються. Джолі сказала, що дуже уважно стежила за цими справами протягом місяців і разом з іншими посадовцями, включаючи колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, намагалася зупинити страти.

У заяві для канадських ЗМІ речник Канади з питань глобальних справ Шарлотта Маклеод заявила, що Оттава неодноразово закликала до помилування цих осіб "на найвищому рівні та залишається непохитною у своїй опозиції до застосування смертної кари у всіх випадках і всюди".

Китай не визнає подвійного громадянства і займає жорстку позицію щодо наркозлочинів. Однак смертні вироки щодо іноземців бувають рідко.

Речник посольства Китаю в Канаді закликав Оттаву "припинити робити безвідповідальні зауваження", а міністерство закордонних справ Пекіна заявило в четвер, що воно діяло "відповідно до закону". Також Китай каже, що є вагомі та достатні докази злочинів. У китайському посольстві вважають, що Пекін "повністю гарантував права та інтереси канадських громадян", закликаючи Канаду поважати "судовий суверенітет Китаю".

У Китаї присуджують смертну кару за тяжкі злочини, пов'язані із наркотиками, корупцією та шпигунством. Хоча кількість страчених тримається в секреті, правозахисні організації вважають, що Китай має один із найвищих показників страт у світі.

У 2019 році громадянин Канади Роберт Ллойд Шелленберг був засуджений до смертної кари в Китаї за контрабанду наркотиків, однак його не було серед страчених канадців.

Відносини між Канадою та Китаєм стали "крижаними" з 2018 року після того, як Канада затримала керівника китайських телекомунікаційних компаній Мен Ваньчжоу за запитом США про екстрадицію. Незабаром після цього Китай заарештував двох канадців, обох наразі звільнили.