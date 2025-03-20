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Збірна України з футболу у червні візьме участь у турнірі Canadian Shield

Синьо-жовтні вперше в своїй історії гратимуть у Канаді.

Збірна України з футболу у червні візьме участь у турнірі Canadian Shield
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу повідомила про підписання угоди з Канадською футбольною асоціацією щодо участі національної збірної у турнірі Canadian Shield, який відбудеться у червні в Торонто.

Матчами зі збірними Канади та Нової Зеландії підопічні Сергія Реброва закриють вікно товариських ігор для підготовки до старту у відборі на чемпіонат світу 2026 року, однією з трьох країн-господарок якого є якраз Канада. 

Синьо-жовта збірна ніколи раніше не приїздила до Країни кленового листя. Обидва матчі відбудуться за правилами ФІФА, тож враховуватимуться у світовому рейтингу. Поєдинки домовилися супроводжувати різноманітними соціальними та благодійними активностями. 

Зараз збірна України думками ще далеко від Канади: у четвер, 20 березня, на нашу команду чекає перший матч плей-оф Ліги Націй з Бельгією. 

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