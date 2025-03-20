Збірна України з футболу у червні візьме участь у турнірі Canadian Shield

Українська асоціація футболу повідомила про підписання угоди з Канадською футбольною асоціацією щодо участі національної збірної у турнірі Canadian Shield, який відбудеться у червні в Торонто.

Матчами зі збірними Канади та Нової Зеландії підопічні Сергія Реброва закриють вікно товариських ігор для підготовки до старту у відборі на чемпіонат світу 2026 року, однією з трьох країн-господарок якого є якраз Канада.

Синьо-жовта збірна ніколи раніше не приїздила до Країни кленового листя. Обидва матчі відбудуться за правилами ФІФА, тож враховуватимуться у світовому рейтингу. Поєдинки домовилися супроводжувати різноманітними соціальними та благодійними активностями.

Зараз збірна України думками ще далеко від Канади: у четвер, 20 березня, на нашу команду чекає перший матч плей-оф Ліги Націй з Бельгією.