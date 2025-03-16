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Серія А: Довбик допоміг «Ромі» перемогти «Кальярі», забивши ювілейний м’яч

Десятий точний удар для українського нападника.

Серія А: Довбик допоміг «Ромі» перемогти «Кальярі», забивши ювілейний м’яч
Артем Довбик у матчі проти "Кальярі" в Серії А
Фото: asroma.com

Римська «Рома» на своєму полі мінімально здолала «Кальярі» (1:0) у 29-му турі італійської Серії А.

Про це повідомила пресслужба «вовків».

Український форвард Артем Довбик під час голу
Фото: asroma.com
Український форвард Артем Довбик під час голу

Єдиний гол у матчі на рахунку Артема Довбика. На 62 хвилині український форвард першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперника після кутового та з розвороту вразив ворота Капріле.

Довбик під час матчу
Фото: EPA/UPG
Довбик під час матчу

Українець з’явився на полі у стартовому складі та зіграв 72 хвилини. 

Після перемоги підопічні Клаудіо Раньєрі піднялися на сьому сходинку чемпіонату Італії з футболу з 49-ма очками.

Нагадаємо, «Інтер» очолює Серію А – 61 пункт після 28 матчів.

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