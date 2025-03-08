Китай запроваджує мита на канадську сільськогосподарську продукцію

Китай запроваджує мита на канадську сільськогосподарську та харчову продукцію у відповідь на збори на електромобілі. Вони набудуть чинності 20 березня.

Про це пише Financial Times.

Як кажуть у міністерстві торгівлі Китаю, країна може запровадити мита розміром 100% на імпорт канадської ріпакової олії та гороху, а також 25%-й збір на імпорт свинини та деяких морепродуктів.

Пекін каже, що це – відповідь на "дискримінаційні" мита розміром 100% на електромобілі та 25% на сталь і алюміній, які Оттава оголосила в серпні після аналогічних дій США.

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі та розпочав антидемпінгове розслідування канадського імпорту продукції з насіння ріпаку.

Китай є важливим ринком для канадського ріпаку (каноли). За даними торгової групи Canola Council of Canada, Китай цієї продукції на 3,5 мільярда доларів, включаючи олію та насіння, що робить його найбільшим ринком після США.