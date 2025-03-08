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Китай запроваджує мита на канадську сільськогосподарську продукцію

Мита набудуть чинності 20 березня.

Китай запроваджує мита на канадську сільськогосподарську продукцію
Фото: EPA

Китай запроваджує мита на канадську сільськогосподарську та харчову продукцію у відповідь на збори на електромобілі. Вони набудуть чинності 20 березня.

Про це пише Financial Times.

Як кажуть у міністерстві торгівлі Китаю, країна може запровадити мита розміром 100% на імпорт канадської ріпакової олії та гороху, а також 25%-й збір на імпорт свинини та деяких морепродуктів.

Пекін каже, що це – відповідь на "дискримінаційні" мита розміром 100% на електромобілі та 25% на сталь і алюміній, які Оттава оголосила в серпні після аналогічних дій США.

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі та розпочав антидемпінгове розслідування канадського імпорту продукції з насіння ріпаку.

Китай є важливим ринком для канадського ріпаку (каноли). За даними торгової групи Canola Council of Canada, Китай цієї продукції на 3,5 мільярда доларів, включаючи олію та насіння, що робить його найбільшим ринком після США.

  • Раніше Китай оголосив про запровадження додаткового мита на ряд сільськогосподарських імпортів із США.
  • Тим часом президент США Дональд Трамп відстрочив на місяць запровадження мита на автомобілі з Канади та Мексики.
  • Перед цим США запровадили 25-відсоткові мита на весь імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові 10% мита на імпорт з Китаю, в результаті чого загальний тариф досяг 45%. 
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