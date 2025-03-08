FT: Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння ЄС

Берлін вважає, що нове фінансування оборонної промисловості на суму 150 мільярдів євро має бути відкритим для партнерів за межами ЄС, але Париж — проти.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала залучити 150 мільярдів євро, які будуть позичені країнам ЄС для збільшення військового виробництва. Водночас, виникла суперечка, чи можна залучати країни поза межами блоку до виробництва зброї.

Про це пише Financial Times.

Під час саміту ЄС у четвер кілька лідерів, зокрема і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявили, що ініціатива має бути відкритою для партнерів-однодумців за межами ЄС.

"Для нас дуже важливо, щоб проекти, які можна підтримати цим, були відкритими ...країни, які не входять до Європейського Союзу, але тісно співпрацюють, наприклад Великобританія, Норвегія, Швейцарія чи Туреччина", – сказав Шольц.

Проте президент Франції Еммануель Макрон, який тривалий час підтримує розширення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на "готове обладнання, яке знову виявиться неєвропейським".

Брюссельські дипломати стурбовані тим, що через цю суперечку ініціатива на 150 млрд євро знову може відкластися ще на рік.

"Ми на тому етапі, коли питання необхідно вирішити заради швидкості, а не досконалості. Але якщо раніше було складно протиснути 1,5 млрд євро через заперечення Франції, то як нам вдасться узгодити 150 млрд?" — сказав один з європейських дипломатів.

Єврокомісія має 10 днів на розробку детальної пропозиції, яка потребуватиме схвалення країн-членів.