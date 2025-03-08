Суд звільнив з-під варти відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Суд Сеула підтримав прохання захисту та звільнив з-під варти відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це пише Yonhap.

Центральний окружний суд Сеула підтримав прохання захисту відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про звільнення з-під арешту.

На думку суддів, прокуратура запізнилася з висуванням офіційних звинувачень у заколоті на кілька годин. Обвинувачення та суд розійшлися у думках щодо можливості знищення доказів.

Для звільнення відстороненого президента потрібно також було дочекатися рішення прокуратура. Слідчі могли подати апеляцію на рішення суду, але цього не сталося.

Юн Сок Йоля буде звільнено найближчим часом. Він утримувався у слідчому ізоляторі поблизу Сеула.

Юна заарештували у січні за кримінальним обвинуваченням після ненадовго введення воєнного стану 3 грудня. Південнокорейські слідчі кажуть, що указ Юна був рівнозначний заколоту, і йому може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення, якщо його визнають винним.