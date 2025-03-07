США скасовують гранти та контракти на 400 мільйонів доларів Колумбійському університету

Таке рішення пов'язано із звинуваченнями в антисемітизмі.

Студенти та інші прихильники пропалестинських студентів збираються біля кампусу Колумбійського університету через кілька годин п

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала гранти та контракти для Колумбійського університету на загальну суму 400 млн доларів.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, фінансування скасували через “бездіяльність перед обличчям постійних переслідувань єврейських студентів”.

Після оголошення про скасування грантів і фінансування, Колумбійський університет пообіцяв співпрацювати з урядом, щоб спробувати повернути гроші.

“Ми серйозно ставимося до юридичних зобов’язань Колумбійського університету та розуміємо, наскільки серйозним є це оголошення, і прагнемо боротися з антисемітизмом і гарантувати безпеку та благополуччя наших студентів, викладачів і співробітників”, - йдеться в заяві університету.

Поліція Нью-Йорка 1 травня 2024 року арештувала десятки учасників пропалестинського мітингу в Колумбійському університеті. Під час мітингу, учасники якого виступають проти війни в Газі, 100 людей на добу заблокували університетський кампус Гамільтон-голл.