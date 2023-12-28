Після пропалестинських протестів у США затримали понад 60 осіб

Пропалестинські протестувальники заблокували вчора рух навколо міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса та міжнародного аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку – двох із найбільш завантажених у Сполучених Штатах.
Про це пише Reuters.
Департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що унаслідок протестів під варту взяли тридцять шість осіб.
“Протестувальники повалили поліцейського на землю, використовували будівельне сміття, дорожні знаки, гілки дерев і бетонні блоки, щоб перекрити дорогу до аеропорту, нападали на людей у машинах”, − йдеться в заяві поліції.
Зі свого боку Департамент поліції порту Нью-Йорка повідомив, що 26 людей було заарештовано за хуліганство та ускладнення руху транспортних засобів під час акції протесту на швидкісній автомагістралі Ван Вік в аеропорту імені Джона Кеннеді у Квінсі.
Під час обох протестів демонстранти несли транспаранти з такими гаслами, як “вільна Палестина” та “відмова від геноциду”.
- 22 листопада Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. Згодом період тиші продовжили.
- 1 грудня Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню. ЦАХАЛ повідомив, що терористи порушили режим припинення вогню.
- 4 грудня Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу після зірваного 1 грудня "режиму тиші".
- 24 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у опублікованому ролику заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. Він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.
- 26 грудня Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства.
- Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу триватиме багато місяців.