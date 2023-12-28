Після пропалестинських протестів у США затримали понад 60 осіб

Протестувальники заблокували вчора рух навколо міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса та міжнародного аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку.

Пропалестинські протестувальники заблокували вчора рух навколо міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса та міжнародного аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку – двох із найбільш завантажених у Сполучених Штатах.

Про це пише Reuters.

Департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що унаслідок протестів під варту взяли тридцять шість осіб.

“Протестувальники повалили поліцейського на землю, використовували будівельне сміття, дорожні знаки, гілки дерев і бетонні блоки, щоб перекрити дорогу до аеропорту, нападали на людей у машинах”, − йдеться в заяві поліції.

Зі свого боку Департамент поліції порту Нью-Йорка повідомив, що 26 людей було заарештовано за хуліганство та ускладнення руху транспортних засобів під час акції протесту на швидкісній автомагістралі Ван Вік в аеропорту імені Джона Кеннеді у Квінсі.

Під час обох протестів демонстранти несли транспаранти з такими гаслами, як “вільна Палестина” та “відмова від геноциду”.

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