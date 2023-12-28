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Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни, – Reuters

Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". 

Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни, – Reuters
Кім Чен Ин
Фото: pravda.com.ua

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

"Він (Кім) поставив бойові завдання для Народної армії та промисловості боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни", – повідомили у Reuters.

Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". 

За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, як пише видання, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією, оскільки Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною, тоді як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал.

Кім Чен Ин також окреслив економічні цілі на новий рік, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни, йдеться у повідомленні.

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