Північна Корея продовжує постачати боєприпаси Кремлю, – Bloomberg

Поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ активізувалися у жовтні 2023 року після того, як США звинуватили у цьому КНДР. Як свідчать супутникові знімки, боєприпаси постачають за допомогою кораблів між портами Наджин у Північній Кореї і Дунаєм у РФ, – пише Bloomberg.

Забутий порт Північної Кореї біля кордону з Росією повернувся до життя після того як Ким Чен Ін активізував поставки боєприпасів до російських портів для подальшого використання їх в Україні.

Як показали супутникові знімки порту Наджин (КНДР), зроблені з жовтня по грудень, між портами активізувався постійний потік кораблів завантажених зброєю.

Фото: Bloomberg

Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії. Тоді в США надли докази, що корейську зброю пізніше доставляють за тисячі миль на склад у російському місті Тихорецьк для використання її в Україні.

Потік боєприпасів, який, за словами США і Південної Кореї, охоплює сотні тисяч артилерійських снарядів, може стати серйозною проблемою, оскільки розбіжності в Конгресі США та Європейському союзі щодо військової допомоги загрожують здатності України протистояти агресії Росії.

У звіті Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру безпеки наголосили, що рішення Пхеньяна про масштабні поставки боєприпасів ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку становить Північна Корея для міжнародної безпеки.

"Цього разу КНДР війну у Європі, яка коштувала життів десяткам тисяч українців і поглинула десятки мільярдів доларів", – йдеться у звіті.

У грудні стало відомо, що російський контейнеровоз "Ангара" на якого накладено санкції США, розвантажується в порту Наджіна, в той час, як контейнери з Північної Кореї очікують навантаження на сусідньому причалі.

Фото: Bloomberg

Супутникові знімки показують, що рейси вантажних суден між Наджином у Північній Кореї, і Дунаєм у РФ, безперервно тривають, незважаючи на додаткові санкції США та викриття про торгівлю зброєю КНДР за останні кілька місяців.

Співпраця КНДР та РФ: