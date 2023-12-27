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Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць

Його розробила українська компанія.

Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць.

Як розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, виробник - вітчизняна компанія «Українська броня».

Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

Також цей варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Закупівлею жіночих бронежилетів у займатиметься «Державний оператор тилу».

Що відомо про розробку жіночих бронежилетів

  • Ще восени 2021 року тодішня заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян повідомляла, що в Україні на запит Національної гвардії розробили бронежилети для жінок, які несуть військову службу.
  • Торік у грудні Міноборони повідомило, що України тестує дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною. Крім того, військові частини отримали тоді для тестування і перші партії жіночої форми й білизни.
  • Цьогоріч влітку Міноборони повідомило,що загалом понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України. Більш ніж 42 тисячі з них – жінки-військовослужбовиці
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