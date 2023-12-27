Російська армія змінила тактику запуску ударних безпілотників під час нічних атак по Україні

Армія РФ змінила тактику атак ударними безпілотниками по Україні. Окупанти намагаються спрямовувати "шахеди" через житлові квартали, щоб українська ППО не змогла знищити безпілотники.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, аби виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди", — зазначила речниця.

Гуменюк підкреслила, що саме таку тактику можна було спостерігати цієї ночі під час атаки по Одеській області. Ворожі "шахеди" прямували просто серед житлових кварталів, "де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО".

Ймовірно, армія РФ під час атаки намагалася вишукувати системи ППО, обираючи складні маршрути.

Також, речниця ОК "Південь" додала, що уламки збитих дронів уламки збитого дрона часто можуть завдавати суттєвих руйнувань, бо військові не завжди збивають у повітрі бойову частину, а уламки безпілотників продовжують палати після падіння.