Криза у ФСБ: російські спецслужби надсилають українцям в Європі провокативні повідомлення про "американських сатаністів"

Спецслужби Кремля реалізують нову інформаційну атаку і надсилають українцям, які перебувають в Європі провокаційні повідомлення із закликом допомогти Москві вигнати "американських сатаністів" з "ісконно русской зємлі". Наприкінці розісланих меседжів ― факсиміле московських спецслужб: "із россії с любовью", – повідомляє ГУР.

"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродіть Кієвскую Русь на зло враґам" стоять фрази на кшталт "бережіть себе та своїх рідних" або "сохраним жизні людєй" ― кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", ― пишуть в українській розвідці.

Наприкінці розісланих меседжів ― факсиміле московських спецслужб: "із россії с любовью".

У розвідці зазначають, ця чергова інформаційна атака Москви проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.

"Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців", – додають в ГУР.