Українські хакери паралізували в Росії роботу популярної системи бухгалтерського обліку 1С.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
“Мінус EPR-система в росії. ІТ Армія паралізувала роботу 1С-Рарус. Одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу.
1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ.
Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки.
- Раніше українські хакери атакували “РосТрансНадзор”. Хакери вивели з ладу системи зберігання даних, робочі станції, засоби резервного копіювання та інформаційні системи.
- ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24. Ним користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад, "Роснафта".
- Українські хакери отримали доступ до системи моніторингу ЗМІ “Катюша”, яку використовують у російському міноборони. Група “Кібер Спротив” зламала Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Росії й передала розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію.