Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу.

Українські хакери паралізували в Росії роботу популярної системи бухгалтерського обліку 1С.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Мінус EPR-система в росії. ІТ Армія паралізувала роботу 1С-Рарус. Одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу.

1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ.

Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки.