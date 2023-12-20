ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24.
Про це йдеться на телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.
Кібери пояснили, що внаслідок атаки "Роснафта" "має шалені проблеми у роботі з клієнтами, як і у 40%+ користувачів всіх CRM-систем в країні-агресорі".
"Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо", - йдеться в дописі.
Мінцифри повідомило, що цим сервісом користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії.
Що відомо про останні кібератаки України на РФ
- Одна з останніх - кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували податкову систему РФ. Розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової службі Росії, а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій РФ та на території тимчасово окупованого Криму.
- Також українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників.
- Українське хакерське угрупування "BLACKJACK" зламало сайт російського міністерства праці та соціального захисту.