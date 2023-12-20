ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24.

Про це йдеться на телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Кібери пояснили, що внаслідок атаки "Роснафта" "має шалені проблеми у роботі з клієнтами, як і у 40%+ користувачів всіх CRM-систем в країні-агресорі".

"Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо", - йдеться в дописі.

Фото: IT ARMY of Ukraine

Мінцифри повідомило, що цим сервісом користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії.

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