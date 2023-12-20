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ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24

Ним користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад, "Роснафта".

ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24
Фото: Stock

ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24.

Про це йдеться на телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Кібери пояснили, що внаслідок атаки "Роснафта" "має шалені проблеми у роботі з клієнтами, як і у 40%+ користувачів всіх CRM-систем в країні-агресорі". 

"Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо", - йдеться в дописі. 

Фото: IT ARMY of Ukraine

Мінцифри повідомило, що цим сервісом користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії.

Що відомо про останні кібератаки України на РФ

  • Одна з останніх - кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували податкову систему РФ. Розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової службі Росії, а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій РФ та на території тимчасово окупованого Криму. 
  • Також українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників. 
  • Українське хакерське угрупування "BLACKJACK" зламало сайт російського міністерства праці та соціального захисту. 
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