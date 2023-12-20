Заступник міністра оборони Кліменков пояснив, як міністерство буде по-новому проводити закупівлі

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков пояснив, як тепер відбуватимуться державні закупівлі у міністерстві.

Як ідеться у колонці Кліменкова для видання Forbes Ukraine, нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти.

«Державний оператор тилу» закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, пально-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.

Озброєння та боєприпаси для ЗСУ купуватиме «Агенція оборонних закупівель».

Щодо цін, то, за словами Кліменкова, наразі діє складна система формування ціни на продукт, адже там закладена логістична складова. "Наприклад, один комплект харчування для солдата коштує 125 грн, але сюди входить ще ціна за транспортування. Відповідно вартість харчів ще нижча, і це впливає на їхню якість. У майбутньому аби її підвищити, а за ціну продукту отримувати саме продукт, логістику буде відділено. Так можна буде зрозуміти, скільки Міноборони платить саме за продукти", - зауважив заступник глави Міноборони.

Кліменков зазначив, що конкурентна ціна формуватиметься завдяки збільшенню кількості лотів на Prozorro, а також проведенню закупівель за категоріями товарів зі спеціального каталогу з 409 позицій.

"Раніше постачальники мали забезпечувати військовослужбовців повним асортиментом продуктів, які були вказані у каталозі. «Державний оператор тилу» розбиватиме закупівлі на категорії, відкриваючи таким чином закупівлі для компаній, які спеціалізуються в конкретній галузі... Закуповувати харчі за таким принципом Агенція буде вже коштом бюджету 2024-го року", - повідомив заступник міністра.

За свої послуги «Державний оператор тилу» отримуватиме 0,4% від ціни контрактів (однак не більше 250 млн грн на рік). Ці гроші спрямовуватимуть з державного бюджету на забезпечення операційної діяльності Агенції. Це не впливатиме на постачальника та ціну продукту.

«Агенція оборонних закупівель», за інформацією Кліменкова, уже контрактує усі оборонні угоди.

"Перший результат – вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету на озброєння та техніку за 2023 рік за цим напрямком. Будь-який постачальник може подати свою пропозицію на сайті Агенції", - зазначив заступник міністра.