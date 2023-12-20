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​Україна тримала від ЄС грант на суму 150 млн євро

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року.

​Україна тримала від ЄС грант на суму 150 млн євро
міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Олександр Задніпряний/Mind

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів

Ці кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (контракт із розбудови держави та посилення стійкості)”.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грантове фінансування допоможе з відновленням критично важливих об’єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про транспортну інфраструктуру, комунальні об’єкти і послуги, а також соціальну інфраструктуру та житлові приміщення.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти скерують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Яку фінансову допомогу від партнерів отримала Україна

  • Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. 
  • Україна залучить 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" від ЄБРР в проходженні опалювального сезону.
  • Швеція погодила надання зимового пакета допомоги на 124 млн євро. Кошти спрямують на цивільну інфраструктуру.
  • Тим часом Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.
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