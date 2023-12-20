​Україна тримала від ЄС грант на суму 150 млн євро

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року.

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Ці кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (контракт із розбудови держави та посилення стійкості)”.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грантове фінансування допоможе з відновленням критично важливих об’єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про транспортну інфраструктуру, комунальні об’єкти і послуги, а також соціальну інфраструктуру та житлові приміщення.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти скерують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Яку фінансову допомогу від партнерів отримала Україна