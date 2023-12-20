​Україна тримала від ЄС грант на суму 150 млн євро

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Євросоюзу.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Ці кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (контракт із розбудови держави та посилення стійкості)”.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грантове фінансування допоможе з відновленням критично важливих об’єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про транспортну інфраструктуру, комунальні об’єкти і послуги, а також соціальну інфраструктуру та житлові приміщення.
Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти скерують як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.
Яку фінансову допомогу від партнерів отримала Україна
- Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів.
- Україна залучить 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" від ЄБРР в проходженні опалювального сезону.
- Швеція погодила надання зимового пакета допомоги на 124 млн євро. Кошти спрямують на цивільну інфраструктуру.
- Тим часом Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.