Український дрон Cobra запустили у серійне виробництво. Собівартість безпілотника складає 2 тисячі доларів, що є дешевшим за закордонні аналоги.

Про це повідомили в "Армії дронів".

"Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", — повідомляє команда розробників із Кривого Рогу.

Собівартість "Кобри" складає близько 2000 доларів, це менше,ніж вартість іноземних та українських аналогів.

Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.

На сайті BuildingTech йдеться, що корпус дронів Cobra створювали за тією ж технологією, що й літаки. Це дало змогу значно збільшити їхню швидкість і знизити вартість, пишуть у матеріалі. Попри те, що для виробництва також використовуються легкі матеріали на кшталт дерева, пінопласту або композиту, українські інженери змогли домогтися переваги завдяки використанню клепаної сталі.

"Виготовлення одного безпілотника займає всього три години, що є дуже швидким і ефективним процесом. Водночас конструкція безпілотника може бути змінена за кілька днів, щоб надати йому інших розмірів, форми або схеми", — ідеться в повідомленні.

Ударний безпілотник може долати відстань у 300 кілометрів.