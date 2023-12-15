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"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території

Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.

"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території
Фото: РБК

Фахівці мобільного оператора "Київстар" включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території, зокрема і у стандарті 4G.

Про це “Економічна правда” повідомляє з посиланням на речницю компанії Ірину Леліченко.

"Послуга може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись. За минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв`язку та фіксованого інтернету. Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані", - наголосила Леліченко.

За її словами, інформування про 100% працездатність сервісів компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

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Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи "Мій Київстар". 

Водночас у деяких населених пунктах можуть виникати короткочасні складнощі із зв`язком.

“Нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг", - додали в "Київстарі".

Хакерська атака на "Київстар"

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