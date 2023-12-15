"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території

Фахівці мобільного оператора "Київстар" включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території, зокрема і у стандарті 4G.
Про це “Економічна правда” повідомляє з посиланням на речницю компанії Ірину Леліченко.
"Послуга може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись. За минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв`язку та фіксованого інтернету. Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані", - наголосила Леліченко.
За її словами, інформування про 100% працездатність сервісів компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.
Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи "Мій Київстар".
Водночас у деяких населених пунктах можуть виникати короткочасні складнощі із зв`язком.
“Нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг", - додали в "Київстарі".
Хакерська атака на "Київстар"
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Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
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Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
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Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
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Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
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Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.
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13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
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Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
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Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.
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Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
- Вдень 14 грудня президент компанії Олександр Комаров повідомив, що Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.