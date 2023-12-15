Київстар відновив послугу мобільного інтернету у низці областей, а також послугу міжнародного голосового роумінгу

Київстар відновив послугу мобільного інтернету у низці областей.
Про це повідомила пресслужба компанії.
“Ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи. Але наша мережа відновлюється після масштабної кібератаки. І нарешті ми можемо сказати, що LTE працює в низці областей! Так, підключення все ще триває. Враховуючи небезпеку, ми поки не можемо повідомляти точні локації. Але якщо у вас світиться позначка 4G або LTE поруч з написом Kyivstar — це воно!” - йдеться в повідомленні.
Також компанія повімдомила, що за минулу добу спеціалісти Київстар:
- відновили послугу міжнародного голосового роумінгу;
- усунули проблему з обривами дзвінків;
- послугу «Домашнього Інтернету» відновлено майже на 100%;
- стабілізували зв'язок в Києві;
Зазначається, що наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території — працюють.
“Сьогодні ми продовжуємо відновлювати послуги передачі даних. Поступово, але впевнено. Так, як вимагає цього безпека”, - зазначили в компанії.
- Напередодні президент компанії повідомив, що Київстар на 99% відновив послугу голосового зв'язку. Водночас послуга фіксованого інтернету для домогосподарств повністю відновлена. А от мобільний інтернет поки відновити не вдалося.
- Хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".