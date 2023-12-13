Хакери "зламали" "Київстар" зсередини - через обліковий запис співробітника компанії, - директор мережі

Від початку війни компанія відбила близько 500 атак.

Хакери уразили кіберзахист українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Про це в етері телемарафону повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство. Зрозуміло, що це не питання технологій, а питання того, що в будь-якій організації, будь-якому місті будуть люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери", - сказав Комаров.

Він додав, що нині російська хакерська група "Сонцепьок" задекларувала, що злам мережі - їхня робота. "За даними СБУ, це хакерська група, яка близька до колишнього ГРУ", - сказав президент компанії.

Комаров зазначив, що "Київстар" не вперше стикається із загрозою. "Приблизно від початку війни відбили 500 більш-менш серйозних атак", - сказав він.

Що відомо про атаку на "Київстар"