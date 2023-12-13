Окупанти з середини липня пошкодили понад 100 об'єктів портової інфраструктури України

З середини липня 2023 року російська армія пошкодила 105 об'єктів портової інфрструктури, а також 6 цивільних будинків. Наразі відбувається оцінка вартості відновлення пошкоджених об'єктів.
Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин, – пише Інтерфакс-Україна.
Внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано:
- 10 елеваторів;
- 2 трубопроводи;
- 34 адміністративні будівлі;
- 26 складів із рослинною олією та паливом;
- 93 транспортні засоби;
- 69,7 тис кв.м. складів зберігання зернових вантажів;
- 62 тис тонн зернових вантажів.
Також внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури загинуло троє людей, 12 дістали поранення. Наразі формується перелік знищеного і пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.
Обстріли портової інфраструктури:
- 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".
- Сьогодні вночі Росія обстріляла ракетами різного типу Одесу та Одеську область. В результаті ворожих обстрілів є руйнування і постраждалі.
- Так, у липні окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.
- Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.
- У листопаді Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з цивільних суден на Одещині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, одна людина загинула.