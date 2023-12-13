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Окупанти з середини липня пошкодили понад 100 об'єктів портової інфраструктури України

Наразі оцінюють вартість відновлення зруйнованих об'єктів.

Окупанти з середини липня пошкодили понад 100 об'єктів портової інфраструктури України
Фото: ДСНС

З середини липня 2023 року російська армія пошкодила 105 об'єктів портової інфрструктури, а також 6 цивільних будинків.  Наразі відбувається оцінка вартості відновлення пошкоджених об'єктів.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин, – пише Інтерфакс-Україна. 

Внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано:

  • 10 елеваторів;
  • 2 трубопроводи;
  • 34 адміністративні будівлі;
  • 26 складів із рослинною олією та паливом;
  • 93 транспортні засоби;
  • 69,7 тис кв.м. складів зберігання зернових вантажів;
  • 62 тис тонн зернових вантажів.

Також внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури загинуло троє людей, 12 дістали поранення. Наразі формується перелік знищеного і пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.

Обстріли портової інфраструктури:

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