UNITED24, фонд "Повернись живим" та monobank збирають на 5000 FPV-дронів для ЗСУ

Зробити внесок на FPV-дрони для ЗСУ та новорічний салют для російських загарбників можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/6aQiRAr1Ng

Фандрейзингова платформа UNITED24, Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank запустили другий спільний проєкт «Операція «Єдність-2. Новорічний салют». Його мета — зібрати 220 000 000 гривень на FPV-дрони з боєприпасом для Збройних сил України. Серед усіх, хто донатить, розіграють квартиру в будь-якому місті України.

3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денною камерою придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними й уламково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БпЛА здатні долати відстань від 12 до 22 кілометрів залежно від ваги боєприпасу. Усі їх відправлять на найгарячіші напрямки фронту.

«На цей Новий рік в Україні не буде салютів і феєрверків, але це не означає, що ми не влаштуємо їх для окупантів. Упевнений, що мільйони українців охоче долучатимуться й до другої частини Операції «Єдність», і цей салют буде єдиним, який нам сподобається цього року. Дякую партнерам за нашу єдність», — говорить Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України.

Мета збору — 220 000 000 грн: 157 000 000 грн — на FPV-дрони з тепловізорами, 34 000 000 грн — на FPV-дрони з денною камерою, 29 000 000 грн — на боєприпаси для них. Закупівлю дронів, а також їхню передачу військам здійснюватиме фонд «Повернись живим». Перші 3000 безпілотників з тепловізорами планують доставити в Україну у січні 2024 року. Друга партія має надійти у лютому 2024 року.

«5 000 дронів-камікадзе, придбаних завдяки першій Операції «Єдність», вже працюють на лінії фронту. Ще стільки ж видаємо. Але цього недостатньо. Силам оборони потрібно більше засобів ураження, а взимку — «нічних» FPV з тепловізійною камерою. В цю пору року світловий день короткий, і звичайні засоби спостереження та виявлення ефективні протягом значно меншого часу. Тому так важливо дати військовим засоби, що здатні працювати вночі за тепловою сигнатурою», — говорить директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Серед усіх, хто зробить внесок на дрони від 100 гривень, організатори проєкту розіграють спеціальні призи. Фонд «Повернись живим» розіграє три частини 122-мм гільз, кожна з яких була відстріляна цього року у Бахмуті та Ягідному на Донеччині, а також пʼять брендованих календарів на 2024 рік. UNITED24 розіграє український прапор, який побував на вершині Евересту, з підписом президента Зеленського, 50 браслетів «Азовсталь. Символ незламності» з підписами командирів бригади «Азов», 100 пачок солі «Міць. Українська кам’яна». За донат від 100 гривень monobank розіграє 100 карток platinum з дворічним обслуговуванням. А за внесок від 1000 гривень можна виграти квартиру в будь-якому місті України. Її надає для Операції «Єдність-2» постійний партнер UNITED24 — мережа мультимаркетів «Аврора».

«Влітку Операція «Єдність» всього за три доби зібрала 235 000 000 гривень на 10 000 дронів для ЗСУ. Донатили понад 330 000 людей. Це був неймовірний результат. Ми сподіваємося, що й цього разу українці долучаться до важливого проєкту і ми зможемо забезпечити окупантам ефектний та результативний феєрверк», — говорить Олег Гороховський, співзасновник monobank.

Зробити внесок на FPV-дрони для ЗСУ та новорічний салют для російських загарбників можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/6aQiRAr1Ng