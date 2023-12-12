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Театр ім. Франка зібрав більше 1,7 млн гривень для ЗСУ

Зібрані гроші спрямують на закупівлю дронів.

Театр ім. Франка зібрав більше 1,7 млн гривень для ЗСУ
Фото: Пресслужба Мінкультури

11 грудня в Києві, у театрі ім. Івана Франка, відбувся благодійний показ вистави “Конотопська відьма”, на якому збирали гроші на ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Касові збори вистави склали майже 1 770 000 гривень, які спрямують на потреби Збройних Сил, а саме на придбання дронів”, - йдеться у повідомленні.

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Мінкультури нагадало, що раніше кошти від продажу квитків на “Конотопську відьму” вже спрямовували на благодійність. Зокрема, театр передав квитки на аукціон, щоб допомогти дитячій лікарні “Охматдит”. Квитки продали за 10 тис. євро.

Крім такої допомоги, театр ім. Франка підтримує українських воїнів через мистецтво. Артисти вже провели 134 концерти на передовій, у військових частинах та шпиталях. 

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