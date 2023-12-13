Абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку

Перші абоненти найбільшого оператора зв'язку України "Київстар" почали повідомляти про відновлення роботи його мобільної мережі, зокрема в Києві та Київській області.

Згідно з повідомленнями в соцмережах і в абонентів, з якими поспілкувалося агентство "Інтерфакс-Україна", зв'язок починає з'являтися після перезавантаження телефону, проте поки що не у всіх.

Абоненти радять перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути режим польоту для відновлення зв'язку.

Оператор повідомив, що з 18:00 почав увімкнення голосового зв'язку і сподівається відновити інші послуги протягом доби.

"Фахівці та наші партнери зробили все можливе, щоб відновити роботу мережі після наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18:00 13 грудня наші фахівці розпочали увімкнення голосового зв'язку у всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому разі рекомендуємо абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE - це можна зробити в налаштуваннях телефону", - йдеться в повідомленні компанії.

Після повного відновлення і стабілізації роботи мережі "Київстар" розпочне підготовку та надання компенсацій усім абонентам і корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії.

Що відомо про збій у роботі "Київстару"