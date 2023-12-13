Абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку

Перші абоненти найбільшого оператора зв'язку України "Київстар" почали повідомляти про відновлення роботи його мобільної мережі, зокрема в Києві та Київській області.
Згідно з повідомленнями в соцмережах і в абонентів, з якими поспілкувалося агентство "Інтерфакс-Україна", зв'язок починає з'являтися після перезавантаження телефону, проте поки що не у всіх.
Абоненти радять перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути режим польоту для відновлення зв'язку.
Оператор повідомив, що з 18:00 почав увімкнення голосового зв'язку і сподівається відновити інші послуги протягом доби.
"Фахівці та наші партнери зробили все можливе, щоб відновити роботу мережі після наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18:00 13 грудня наші фахівці розпочали увімкнення голосового зв'язку у всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому разі рекомендуємо абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE - це можна зробити в налаштуваннях телефону", - йдеться в повідомленні компанії.
Після повного відновлення і стабілізації роботи мережі "Київстар" розпочне підготовку та надання компенсацій усім абонентам і корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії.
Що відомо про збій у роботі "Київстару"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "солнцепек".
- Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
- Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
- Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.
- 13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
- Водночас, МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.