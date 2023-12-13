У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоПодії

Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ

Також сьогодні фахівці планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств.

Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Служба безпеки України повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. 

“Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки”, – йдеться в повідомленні. 

За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Зазначається, що цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

СБУ повідомило, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань: “Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів”.

Йдеться про угруповання "солнцепек".

"Вся абонентська інформація та персональні дані у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки. Запевняємо, що чутки про знищення наших «комп'ютерів і серверів» – це просто фейк. Сподіваємось, що незабаром почуємо добрі новини!" – повідомили в "Київстарі". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies