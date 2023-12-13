Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ

Також сьогодні фахівці планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств.

Служба безпеки України повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі.

“Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Зазначається, що цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

СБУ повідомило, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань: “Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів”.

Йдеться про угруповання "солнцепек".

"Вся абонентська інформація та персональні дані у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки. Запевняємо, що чутки про знищення наших «комп'ютерів і серверів» – це просто фейк. Сподіваємось, що незабаром почуємо добрі новини!" – повідомили в "Київстарі".