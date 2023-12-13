Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі.
“Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
Зазначається, що цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.
СБУ повідомило, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань: “Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів”.
Йдеться про угруповання "солнцепек".
"Вся абонентська інформація та персональні дані у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються – не постраждали від хакерської атаки. Запевняємо, що чутки про знищення наших «комп'ютерів і серверів» – це просто фейк. Сподіваємось, що незабаром почуємо добрі новини!" – повідомили в "Київстарі".
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
- Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
- Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
- Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.