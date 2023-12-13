У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на 200 млн доларів

Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на 200 млн доларів
Ілюстративне фото: системи HIMARS
Фото: Генштаб

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. 

Це оголошення є 53-м траншем з інвентарних запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень Президента про скорочення коштів (PDA), які залишилася після процесу переоцінки.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 200 мільйонів доларів США, включають:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • компоненти систем ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

Пентагон зазначає, що є вкрай важливим, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів і ухвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе консолідувати та розширити свої досягнення на полі бою.

“Безпекова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу”, - йдеться в повідомленні Міноборони США.

  • У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 
  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 
  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 
  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований у Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
  • Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів  - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
  • Під час нещодавньої зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні, однак не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies