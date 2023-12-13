Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на 200 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.
Це оголошення є 53-м траншем з інвентарних запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.
У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень Президента про скорочення коштів (PDA), які залишилася після процесу переоцінки.
Можливості в цьому пакеті, оціненому в 200 мільйонів доларів США, включають:
- ракети ППО АІМ-9М;
- компоненти систем ППО;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- більше 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.
Пентагон зазначає, що є вкрай важливим, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів і ухвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе консолідувати та розширити свої досягнення на полі бою.
“Безпекова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу”, - йдеться в повідомленні Міноборони США.
- У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований у Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
- Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
- Під час нещодавньої зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні, однак не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.