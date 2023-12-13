Помер постраждалий внаслідок російського удару по Одещині чоловік

У постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу Одещини чоловіка повторно зупинилося серце.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким”, - написав Кіпер.

Раніше голова Одеської ОВА розповів, що лікарі продовжують протишокову та антибактеріальну терапію у другого постраждалого - 50-річного далекобійника з Донеччини.

Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

Нагадаємо, 12 грудня упродовж декількох годин російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків.