Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за день 12 разів обстрілювала Сумщину

Внаслідок російських обстрілів у області зафіксовано 68 вибухів.

Російська армія за день 12 разів обстрілювала Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні,13 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 68 вибухів.  

Середино-Будську громаду росіяни обстріляяли з танку.

Підписуйтесь на наш Google News

По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів, артилерії та мінометів. 

А по Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Новослобідській та Хотінській громадам російська армія ударила з мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies