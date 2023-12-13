Російська армія за день 12 разів обстрілювала Сумщину

Сьогодні,13 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 68 вибухів.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляяли з танку.
По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів, артилерії та мінометів.
А по Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Новослобідській та Хотінській громадам російська армія ударила з мінометів.