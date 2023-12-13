Російська армія за день 12 разів обстрілювала Сумщину

Внаслідок російських обстрілів у області зафіксовано 68 вибухів.

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Сьогодні,13 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 68 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляяли з танку.

По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів, артилерії та мінометів.

А по Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Новослобідській та Хотінській громадам російська армія ударила з мінометів.