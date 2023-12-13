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Окупанти відправили на ТОТ армійську контррозвідку для полювання на українське підпілля

Агенти ФСБ й армійської контррозвідки шукатимуть українське підпілля на окупованих територіях України.

Окупанти відправили на ТОТ армійську контррозвідку для полювання на українське підпілля
Фото: EPA/UPG

Росіяни знову полюють на українське підпілля, наразі, окупанти завезли на ТОТ армійську контррозвідку, яка спільно із агентами ФСБ шукатиме партизанів та агентів Сил оборони України. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційні посіпаки наразі ведуть спостереження за режимними об’єктами, сподіваючись зафіксувати роботу інформаторів Сил Оборони. Також співробітники фсб у цивільному підслуховують розмови у громадських місцях й налагоджують систему власних інформаторів через колаборантів", пишуть у ЦНС.

Особливу увагу окупанти надаватимуть місцям харчування та навчальним закладам, де працюють завезені з Росії охоронні фірми, співробітники яких залучені до прослуховування українців.  

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