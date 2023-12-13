Окупанти відправили на ТОТ армійську контррозвідку для полювання на українське підпілля

Росіяни знову полюють на українське підпілля, наразі, окупанти завезли на ТОТ армійську контррозвідку, яка спільно із агентами ФСБ шукатиме партизанів та агентів Сил оборони України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційні посіпаки наразі ведуть спостереження за режимними об’єктами, сподіваючись зафіксувати роботу інформаторів Сил Оборони. Також співробітники фсб у цивільному підслуховують розмови у громадських місцях й налагоджують систему власних інформаторів через колаборантів", пишуть у ЦНС.
Особливу увагу окупанти надаватимуть місцям харчування та навчальним закладам, де працюють завезені з Росії охоронні фірми, співробітники яких залучені до прослуховування українців.
- Російська армія продовжує репресовувати українців на окупованих територіях Херсонщини. Окупанти провели рейд у пошуках підпілля в Генічеському районі.
- Окупанти продовжують шукати членів українського підпілля за допомогою моніторингу вподобань мешканців ТОТ у соцмережах. Таким чином російські загарбники намагаються взяти під контроль тимчасово захоплені землі.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах.