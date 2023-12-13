Правоохоронці провели обшуки в офісах комунального підприємства «Київавтошляхміст» та підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі дії проводили на підставі ухвал суду у межах провадження, яке розпочали за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

За результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо виконання робіт. Наразі її досліджують.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.