На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
ГоловнаСуспільствоПодії

​Правоохоронці провели обшуки в КП «Київавтошляхміст» і підрядників, залучених до ремонту Південного мосту

Розслідують факт привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

​Правоохоронці провели обшуки в КП «Київавтошляхміст» і підрядників, залучених до ремонту Південного мосту
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці провели обшуки в офісах комунального підприємства «Київавтошляхміст» та підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі дії проводили на підставі ухвал суду у межах провадження, яке розпочали за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

За результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо виконання робіт. Наразі її досліджують.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

  • Обшуки також нині відбулися в "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА. Вони пов'язані з аварійним закриттям ділянки "зеленої" гілки метрополітену від станції "Деміївська" до "Теремків".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies