Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 13 грудня, Львів провів в останню путь військовослужбовців Миколу Дмитришина, Михайла Кострубу та Костянтина Миронова.

Чин похорону захисників розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла, об 11:30 відбулася міська церемонія прощання на площі Ринок.

Микола Дмитришин народився 18 грудня 1978 року у селищі Твіржа Львівської області. Навчався у школі-інтернаті спортивного профілю. Згодом вступив до Професійно-технічного училища №33 міста Львова. У мирний час працював у будівельній сфері. Захоплювався рибальством. З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 63-ї ОМБр Збройних Сил України. Загинув 29 листопада 2023 року. У Миколи Дмитришина залишилися мама, двоє синів, брат з дружиною та племінниці.

Фото: Іван Станіславський

Михайло Коструба народився 29 квітня 1972 року у Львові. Навчався у школі №30, з юнацтва захоплювався історією. Здобув професійно-технічну освіту у Львівському будівельному технікумі. Згодом вступив до Національного лісотехнічного університету України. Проходив військову службу у Львові та працевлаштувався в одній з автомобільних баз колишнього Прикарпатського військового округу. До 2009 року проживав у Греції. Після повернення на Батьківщину працював у будівництві. Захоплювався кулінарією та збиранням грибів.

Фото: Іван Станіславський

Любов до Батьківщини передалася Михайлу Кострубі від дідуся, який боровся за Україну під час Другої світової війни. З перших днів війни, попри статус особи з інвалідністю, добровольцем став на захист держави до лав 24-ї ОМБр імені короля Данила Збройних Сил України.

Брав участь в операціях зі звільнення Херсонщини, боровся із загарбниками на східному напрямку. Михайло Коструба мав виняткові навички інженера, займався матеріально-технічним забезпеченням підрозділу та генерував чимало ідей задля здобуття тактичної переваги над противником. Загинув 10 грудня 2023 року. У Михайла Коструби залишилися мама, дружина, донька, брат, племінник, хрещені діти та швагро.

Костянтин Миронов народився 18 березня 1970 року у Львові. Закінчив школу №22 імені Василя Семеновича Стефаника. Вищу освіту здобув в Національному університеті «Львівська політехніка». Після завершення навчання проходив військову службу. Протягом 2014-2016 років виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції.

Фото: Іван Станіславський

Повернувшись до цивільного життя, працював у ТОВ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Займався плаванням на професійному рівні. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини до лав 80-ї ОДШБр Збройних Сил України. Загинув 6 грудня 2023 року. У Костянтина Миронова залишилися дружина, донька та брат.

Захисників поховали на Личаківському кладовищі з військовими почестями.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Коструба

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув військовослужбовець зі Львівщини Тарас Шабан. Чоловік загинув при першому виході на передову, під час виконання бойового наказу, поблизу Синьківки Куп’янського району Харківської області.