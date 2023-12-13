Головне за ніч та ранок середи, 13 грудня: ракетна атака на Київ, понад 50 відбитих штурмів під Авдіївкою, Зеленський в Осло

Нічний наліт "шахедів" на Одещину, 95 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, вміст нового пакету допомоги від США.

У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим) та ракетами.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині.

Також противник о 03.00 завдав ракетного удару по столиці. Десять цілей, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Станом на 7:35 відомо про 53 постраждалих, повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.

20 людей, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі, під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень. В кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад багатоповерхівки, уточнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram. Саме тут постраждала найбільша кількість людей – понад 50.

"Також пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує", – повідомив Клименко.

Горів і приватний будинок у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.

У Дарницькому районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також сталася пожежа у приватному будинку в цьому ж районі.

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ціллю ворога був об’єкт критичної інфраструктури.

Одеську область російська армія цієї ночі атакувала ударними безпілотниками. Всі 10 були збиті, переважно на території Одеської області, повідомили в Повітряних силах.

Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували.

"2 цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний", – йдеться у повідомленні.

Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три вигоріли вщент.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 850 російських окупантів, 18 танків, 15 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 13 грудня склали близько 341500 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У Херсонській області поранено шестеро людей, атак і обстрілів зазнали також Хмельницька, Чернігівська, Одеська, Харківська, Запорізька, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська та Донецька області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Більше інформації – в новині.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Це оголошення є 53-м траншем з інвентарних запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень Президента про скорочення коштів (PDA), які залишилася після процесу переоцінки.

Що включає пакет, оцінений в 200 мільйонів доларів США, - в новині.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення, пише Reuters із посиланням на заяву норвезького уряду.

Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере проведуть зустрічі щодо подальшої підтримки України Норвегією.

Лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії також збираються зустрітися в Осло в середу на запланований саміт Північних країн.

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