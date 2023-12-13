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Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях

Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.

Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються "перевиховати" дітей та переконати, що української нації не існує. Про це інформує Центр національного спротиву. 

У підпіллі зазначають, що загарбники влаштовують для дітей на ТОТ спеціальні "фестивалі", які повині знищити самоідентифікацію українців. 

"Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль “народів росії” на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація. Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, адже планує знищити цілу націю, що є геноцидом. Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни владіміра путіна та його посіпак", – пишуть у ЦНС.

Пропаганда на окупованих територіях України:

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