Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються "перевиховати" дітей та переконати, що української нації не існує. Про це інформує Центр національного спротиву.
У підпіллі зазначають, що загарбники влаштовують для дітей на ТОТ спеціальні "фестивалі", які повині знищити самоідентифікацію українців.
"Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль “народів росії” на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація. Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, адже планує знищити цілу націю, що є геноцидом. Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни владіміра путіна та його посіпак", – пишуть у ЦНС.
Пропаганда на окупованих територіях України:
- У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни готують українських дітей до війни. Школярів заганяють в мілітарні організації та кадетські класи.
- Окупанти продовжують вести пропагандистську діяльність в українських школах на ТОТ у Херсонській області. Туди адміністрація РФ завезла 34 тис. російських підручників для учнів.
- Представники росгвардії разом із пропагандистами відвідують будинки-інтернати на окупованих територіях та використовують дітей-сиріт для популяризації війни.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вперше зафіксували факт зміни імені й прізвища української дитини, яку "всиновили" росіяни.