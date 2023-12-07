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Росіяни використовують для своєї пропаганди українських дітей-сиріт

Діти буквально у заручниках окупанів, не маючи зв'язку з опікунами.

Росіяни використовують для своєї пропаганди українських дітей-сиріт
Фото: EPA/UPG

Представники росгвардії разом із пропагандистами відвідуютьбудинки-інтернати на ТОТ та використовують дітей-сиріт для популяризації війни, – повідомляє Центр нацспротиву.

"Поліцаї з підрозділів росгвардії, які займаються на тимчасово окупованих територіях війною з цивільним з населенням, обходять інтернати з агітацією. Під час уроків, поліцаї возвеличують окупацію чужої країни й агітують “писати листи” дітям, більшість з яких фактично у полоні ворога й не мають зв’язку з опікунами", – пишуть в ЦНС.  

"Промивання мізків" дітям в росгвардії називають "Уроком мужності". Під час так званих “уроків” росгвардійців супроводжують пропагандисти, аби використати дітей для популяризації війни. 

Все про російську пропаганду в окупації:

Росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах.У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни готують українських дітей до війни, там школярів заганяють в мілітарні організації та кадетські класи.Окупанти шукають місцевих вчителів на ТОТ, які дистанційно викладають в українських школах.Російські окупанти продовжують вести пропагандистську діяльність в українських школах на ТОТ у Херсонській області. Туди адміністрація РФ завезла 34 тис. російських підручників для учнів.

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